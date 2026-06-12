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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском цирке новое представление — Жираф-шоу.

На сцене МКЦ покажут детский спектакль «Щенячий дозор», а в театре драмы стартуют гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра.

В уличном центре «Под Мостом» в Лесопарке проходит спортивный фестиваль «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки», а в рязанском кремле — XIV фестиваль искусств «Кремлёвские вечера».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».