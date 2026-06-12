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Армия России за неделю нанесла два массированных удара по украинским объектам
Армия России с 6 по 12 июня нанесла два массированных и пять групповых ударов по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны. Удары нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. В результате поражены: объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров; пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Армия России с 6 по 12 июня нанесла два массированных и пять групповых ударов по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. В результате поражены:

  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.