Армия России за неделю нанесла два массированных удара по украинским объектам
Армия России с 6 по 12 июня нанесла два массированных и пять групповых ударов по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны. Удары нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. В результате поражены: объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров; пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.
Армия России с 6 по 12 июня нанесла два массированных и пять групповых ударов по украинским объектам. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары нанесены в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. В результате поражены:
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы;
- склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.