Житель Рязанский области не платил алименты и накопил долг более 130 тысяч

Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в неуплате алиментов на своего трехлетнего ребенка. 27-летний мужчина должен был платить ¼ своей зарплаты, но не устроился на работу и не выплачивал алименты. С февраля по июль 2025 года его долг превысил 130 тысяч рублей. Отмечается, что ранее он уже был наказан за подобное нарушение. Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства.

Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в неуплате алиментов на своего трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

27-летний мужчина должен был платить ¼ своей зарплаты, но не устроился на работу и не выплачивал алименты. С февраля по июль 2025 года его долг превысил 130 тысяч рублей. Отмечается, что ранее он уже был наказан за подобное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства.