ВС РФ полностью установили контроль над восточной частью Константиновки

Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Сейчас в освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп и одиночных украинских боевиков.