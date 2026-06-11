ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

11 июня российские войска освободили Роскошное в ДНР и установили контроль над Охримовкой в Харьковской области. Также ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142-х районах. Средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.

11 июня российские войска освободили Роскошное в ДНР и установили контроль над Охримовкой в Харьковской области.

Также ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удар попали места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142-х районах.

Средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 БПЛА самолетного типа.