В Ухоловском округе запретили свалку у деревни Кукуевка

Администрация Ухоловского муниципального округа предупредила: запрещён вывоз и складирование мусора на участке с кадастровым номером 62:22:0010218:1184 (карьер возле бывшей деревни Кукуевка) и рядом с ним. За организацию несанкционированной свалки грозит административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Размеры штрафов: граждане — 2-3 тыс. руб.; должностные лица — 10-30 тыс. руб.; ИП — 30-50 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток; юрлица — 100-250 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.