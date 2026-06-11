Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
28°
Птн, 12
28°
Сбт, 13
25°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.91 / 74.10 11/06 14:05
Нал. EUR 88.31 / 88.60 11/06 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 342
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 669
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 367
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Ухоловском округе запретили свалку у деревни Кукуевка
Администрация Ухоловского муниципального округа предупредила: запрещён вывоз и складирование мусора на участке с кадастровым номером 62:22:0010218:1184 (карьер возле бывшей деревни Кукуевка) и рядом с ним. За организацию несанкционированной свалки грозит административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Размеры штрафов: граждане — 2-3 тыс. руб.; должностные лица — 10-30 тыс. руб.; ИП — 30-50 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток; юрлица — 100-250 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.

В Ухоловском округе запретили свалку у деревни Кукуевка. Об этом сообщает администрация округа.

Администрация Ухоловского муниципального округа предупредила: запрещён вывоз и складирование мусора на участке с кадастровым номером 62:22:0010218:1184 (карьер возле бывшей деревни Кукуевка) и рядом с ним.

За организацию несанкционированной свалки грозит административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Размеры штрафов:

  • граждане — 2-3 тыс. руб.;
  • должностные лица — 10-30 тыс. руб.;
  • ИП — 30-50 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток;
  • юрлица — 100-250 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.