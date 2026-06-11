В Шиловском районе выявили свалку на сельхозземлях

В Шиловском районе обнаружили захламление земельного участка отходами. 9 июня специалисты провели выездное обследование участка вблизи деревни Инякино. Установлено, что земли сельскохозяйственного назначения загрязнены строительными и твердыми коммунальными отходами. Площадь захламленной территории составила 585 кв. метров.

В Шиловском районе обнаружили захламление земельного участка отходами. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

9 июня специалисты провели выездное обследование участка вблизи деревни Инякино. Установлено, что земли сельскохозяйственного назначения загрязнены строительными и твердыми коммунальными отходами. Площадь захламленной территории составила 585 кв. метров.

В рамках проверки специалисты отобрали пробы почвы для химико-токсикологического анализа. Образцы направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для лабораторных исследований.

Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.