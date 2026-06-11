В Рязанскую область придет похолодание

Смена погоды ждет рязанцев с понедельника, 15 июня, когда регион окажется в зоне отрицательной температурной аномалии. Рязанскую область накроют дожди. Наиболее дождливые дни ожидаются 16-17 июня. По предварительным оценкам, количество осадков может достичь 45 мм в сутки — это 70% месячной нормы. Температура воздуха заметно снизится: днём будет примерно +15 °C; ночью +12 °C. При этом грозы в основном обойдут Рязанскую область стороной — основная грозовая полоса протянется западнее, от Крыма до Ладоги. Однако вероятность ливневых осадков в регионе будет постепенно нарастать. Похолодание начнет отступать 18 июня Тогда дневные температуры приблизятся к +20 °C, а в выходные продолжат расти — к воскресенью, 21 июня, ожидается до +26 °C.

В Рязанскую область придет похолодание. Об этом сообщают эксперты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

Смена погоды ждет рязанцев с понедельника, 15 июня, когда регион окажется в зоне отрицательной температурной аномалии. Рязанскую область накроют дожди.

Наиболее дождливые дни ожидаются 16-17 июня. По предварительным оценкам, количество осадков может достичь 45 мм в сутки — это 70% месячной нормы.

Температура воздуха заметно снизится: днём будет примерно +15 °C; ночью +12 °C.

При этом грозы в основном обойдут Рязанскую область стороной — основная грозовая полоса протянется западнее, от Крыма до Ладоги. Однако вероятность ливневых осадков в регионе будет постепенно нарастать.

Похолодание начнет отступать 18 июня Тогда дневные температуры приблизятся к +20 °C, а в выходные продолжат расти — к воскресенью, 21 июня, ожидается до +26 °C.