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В Рязанской области за 10 дней выявили почти 600 миграционных нарушений
Сотрудники УМВД по Рязанской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», которая проходила с 1 по 10 июня. В ходе мероприятий правоохранители выявили 598 нарушений миграционного законодательства и 19 нарушений в сфере государственного автодорожного надзора. За время операции принято 94 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, из них 19 человек уже покинули страну. Также вынесено шесть решений о депортации и 73 решения о запрете въезда в РФ.

Сотрудники УМВД по Рязанской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», которая проходила с 1 по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятий правоохранители выявили 598 нарушений миграционного законодательства и 19 нарушений в сфере государственного автодорожного надзора.

Полицейские обнаружили 95 иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, а также двух иностранцев, которые въехали в Россию под измененными данными, несмотря на действующий запрет на въезд.

За время операции принято 94 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, из них 19 человек уже покинули страну. Также вынесено шесть решений о депортации и 73 решения о запрете въезда в РФ.

Кроме того, возбуждено 32 уголовных дела. Большая часть из них связана с фиктивной регистрацией и постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Также правоохранители возбудили уголовные дела по фактам организации незаконной миграции, подделки документов, незаконного оборота наркотиков, краж и грабежей.

По данным полиции, в ходе операции задержали одного иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.