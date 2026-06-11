В Рязанской области произошло возгорание автомобиля
Об этом сообщили в МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 09:57. Известно, что возгорание произошло в поселке Кораблино. В результате происшествия огнем уничтожен автомобиль. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².
В Рязанском округе горел автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило 10 июня в 09:57.
Известно, что пожар произошел в поселке Кораблино. В результате происшествия огнем уничтожен автомобиль.
В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².