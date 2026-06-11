В Рязанской области произошло возгорание автомобиля

Об этом сообщили в МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 09:57. Известно, что возгорание произошло в поселке Кораблино. В результате происшествия огнем уничтожен автомобиль. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².