В Рязанской области произошло серьезное ДТП
Авария случилась днем 11 июня на повороте на деревню Крюково в Касимовском округе. Легковушка столкнулась с сельскохозяйственной техникой и получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. На месте работают полицейские.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщается в соцсетях.
Авария случилась днем 11 июня на повороте на деревню Крюково в Касимовском округе. Легковушка столкнулась с сельскохозяйственной техникой и получила серьезные повреждения.
О пострадавших не сообщается. На месте работают полицейские.