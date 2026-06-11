В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария случилась днем 11 июня на повороте на деревню Крюково в Касимовском округе. Легковушка столкнулась с сельскохозяйственной техникой и получила серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. На месте работают полицейские.