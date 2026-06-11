В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием «Рено» случилась 11 июня в микрорайоне Д, у дома № 33, в Новомичуринске. Столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, после ДТП у одной из машин смят капот. На месте заметили сотрудников ДПС. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.