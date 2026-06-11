В Рязанской области бадья упала на рабочего стройки, виновных осудят

Известно, что в августе 2025 года на строительном объекте многоквартирного дома в селе Дядьково машинист башенного крана без команды переместил две металлические бадьи, одна из которых упала на голову рабочего, в результате чего он получил многооскольчатый перелом черепа и ушиб головного мозга. Второй обвиняемый, руководитель пострадавшего, не обеспечил безопасное производство работ и допустил сотрудников на объект без проведения инструктажей по охране труда. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский райсуд.

В Рязанском районе обвиняются двое мужчин в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что в августе 2025 года на строительном объекте многоквартирного дома в селе Дядьково машинист башенного крана без команды переместил две металлические бадьи, одна из которых упала на голову рабочего, в результате чего он получил многооскольчатый перелом черепа и ушиб головного мозга.

Второй обвиняемый, руководитель пострадавшего, не обеспечил безопасное производство работ и допустил сотрудников на объект без проведения инструктажей по охране труда.

За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский райсуд.