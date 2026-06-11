В Рязани задержали рецидивиста, ограбившего квартиру

В Рязани полицейские задержали 29-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении 26-летнего местного жителя в арендованной квартире. По данным полиции, мужчина познакомился с потерпевшим на улице и под предлогом «проверки жилья» убедил его зайти в квартиру, якобы чтобы навести порядок по поручению хозяйки. Внутри он начал требовать убрать помещение и попросил смартфон в качестве «залога», обещая вернуть его позже. Когда хозяин квартиры отказался, злоумышленник избил его и забрал телефон. Позже потерпевший, придя в сознание, обратился в полицию.

В Рязани полицейские задержали 29-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении 26-летнего местного жителя в арендованной квартире. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, мужчина познакомился с потерпевшим на улице и под предлогом «проверки жилья» убедил его зайти в квартиру, якобы чтобы навести порядок по поручению хозяйки. Внутри он начал требовать убрать помещение и попросил смартфон в качестве «залога», обещая вернуть его позже.

Когда хозяин квартиры отказался, злоумышленник избил его и забрал телефон. Позже потерпевший, придя в сознание, обратился в полицию.

Во время работы следственно-оперативной группы пострадавший узнал нападавшего, который на короткое время вновь появился в подъезде. Мужчина попытался скрыться, однако его задержали полицейские.

По данным МВД, подозреваемый — гражданин одной из стран СНГ, ранее неоднократно судимый за кражи. В Рязани он проживал с земляками, но после конфликта из-за алкоголя и долгов за аренду оказался на улице. Следствие считает, что он совершил преступление, пытаясь добыть деньги на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый заключен под стражу.