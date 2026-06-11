В Рязани после ДТП вспыхнул автомобиль
Авария случилась 11 июня на Северной окружной. По словам очевидцев, после ДТП загорелся автомобиль. На кадрах видно столб дыма и пламя. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке сильно затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются. Ранее на Северной окружной столкнулись фура и легковушка.
В Рязани после ДТП вспыхнул автомобиль. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Авария случилась 11 июня на Северной окружной. По словам очевидцев, после ДТП загорелся автомобиль. На кадрах видно столб дыма и пламя.
Согласно «Яндекс Картам», движение на участке сильно затруднено.
Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Ранее на Северной окружной столкнулись фура и легковушка.
Видео: соцсети.