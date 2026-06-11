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В Рязани после ДТП вспыхнул автомобиль
Авария случилась 11 июня на Северной окружной. По словам очевидцев, после ДТП загорелся автомобиль. На кадрах видно столб дыма и пламя. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке сильно затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются. Ранее на Северной окружной столкнулись фура и легковушка.

В Рязани после ДТП вспыхнул автомобиль. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Авария случилась 11 июня на Северной окружной. По словам очевидцев, после ДТП загорелся автомобиль. На кадрах видно столб дыма и пламя.

Согласно «Яндекс Картам», движение на участке сильно затруднено.

Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее на Северной окружной столкнулись фура и легковушка.

Видео: соцсети.