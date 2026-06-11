В Рязани после ДТП вспыхнул автомобиль

Авария случилась 11 июня на Северной окружной. По словам очевидцев, после ДТП загорелся автомобиль. На кадрах видно столб дыма и пламя. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке сильно затруднено. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются. Ранее на Северной окружной столкнулись фура и легковушка.