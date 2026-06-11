В Рязани поймали 17-летнего подростка на мопеде без прав

Подростка остановили на Московском шоссе. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний сел за руль мопеда без водительских прав. Его отстранили от управления. Злоумышленнику грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Рязани поймали 17-летнего подростка на мопеде без прав. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

Подростка остановили на Московском шоссе. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний сел за руль мопеда без водительских прав. Его отстранили от управления.

Злоумышленнику грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.