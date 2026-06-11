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В Рязани образовались 9-балльные пробки
Пробки наблюдаются на Московском шоссе, Касимовском шоссе, Солотчинском шоссе, Куйбышевском шоссе, Окружной дороге, улицах Грибоедова, Горького, Дзержинского, Семинарской, Соборной, Чкалова, Гагарина, Зубковой, Новосёлов, Трудовой, а также в районе станции «Рязань-1».

В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщают «Яндекс карты».

Пробки наблюдаются на Московском шоссе, Касимовском шоссе, Солотчинском шоссе, Куйбышевском шоссе, Окружной дороге, улицах Грибоедова, Горького, Дзержинского, Семинарской, Соборной, Чкалова, Гагарина, Зубковой, Новосёлов, Трудовой, а также в районе станции «Рязань-1».