В Рязани массово отключили свет
В четверг, 11 июня, из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Затинная, Рыбацкая, Скоморошинская, Лесопарковая, Лесопарк район, Речников проезд, Окское шоссе, Окский проезд. Ленина, Грибоедова, Есенина, Свободы, Попова площадь, Радиозаводская, Фирсова, 26 Бакинских комиссаров пл., Рабочих, Лево-Лыбедская, Новослободская, Посадский переулок, Соборная площадь, Остров поселок, Вознесенская, Урицкого, Горького, Радищева, Войкова пер, Николодворянская, Садовая, Щедрина, Подгорная, Полонского, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд. Бригады рабочих приступили к ремонту.
В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщают городские электросети.
В четверг, 11 июня, из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:
- Затинная,
- Рыбацкая,
- Скоморошинская,
- Лесопарковая,
- Лесопарк район,
- Речников проезд,
- Окское шоссе,
- Окский проезд.
- Ленина,
- Грибоедова,
- Есенина,
- Свободы,
- Попова площадь,
- Радиозаводская,
- Фирсова,
- 26 Бакинских комиссаров пл.,
- Рабочих,
- Лево-Лыбедская,
- Новослободская,
- Посадский переулок,
- Соборная площадь,
- Остров поселок,
- Вознесенская,
- Урицкого,
- Горького,
- Радищева,
- Войкова пер,
- Николодворянская,
- Садовая,
- Щедрина,
- Подгорная,
- Полонского,
- 8 Марта,
- Лермонтова,
- Попова,
- Радиозаводская,
- Совхозная,
- Совхозный 1-й проезд.
Бригады рабочих приступили к ремонту.