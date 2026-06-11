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В Рязани массово отключили свет
В четверг, 11 июня, из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Затинная, Рыбацкая, Скоморошинская, Лесопарковая, Лесопарк район, Речников проезд, Окское шоссе, Окский проезд. Ленина, Грибоедова, Есенина, Свободы, Попова площадь, Радиозаводская, Фирсова, 26 Бакинских комиссаров пл., Рабочих, Лево-Лыбедская, Новослободская, Посадский переулок, Соборная площадь, Остров поселок, Вознесенская, Урицкого, Горького, Радищева, Войкова пер, Николодворянская, Садовая, Щедрина, Подгорная, Полонского, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд. Бригады рабочих приступили к ремонту.

В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщают городские электросети.

В четверг, 11 июня, из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам:

  • Затинная,
  • Рыбацкая,
  • Скоморошинская,
  • Лесопарковая,
  • Лесопарк район,
  • Речников проезд,
  • Окское шоссе,
  • Окский проезд.
  • Ленина,
  • Грибоедова,
  • Есенина,
  • Свободы,
  • Попова площадь,
  • Радиозаводская,
  • Фирсова,
  • 26 Бакинских комиссаров пл.,
  • Рабочих,
  • Лево-Лыбедская,
  • Новослободская,
  • Посадский переулок,
  • Соборная площадь,
  • Остров поселок,
  • Вознесенская,
  • Урицкого,
  • Горького,
  • Радищева,
  • Войкова пер,
  • Николодворянская,
  • Садовая,
  • Щедрина,
  • Подгорная,
  • Полонского,
  • 8 Марта,
  • Лермонтова,
  • Попова,
  • Радиозаводская,
  • Совхозная,
  • Совхозный 1-й проезд.

Бригады рабочих приступили к ремонту.