В Рязани изменят организацию движения по улице Кольцова

С 12 июня направление движения и заезд автомобилей на улицу Кольцова будет осуществляться с улицы Соборной в сторону улицы Сенной. Отмечается, что движение по улице остается односторонним. В ночь с 11 на 12 июня будут установлены запрещающие дорожные знаки. Администрация города просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В Рязани изменят организацию движения по улице Кольцова. Об этом сообщает мэрия.

С 12 июня направление движения и заезд автомобилей на улицу Кольцова будет осуществляться с улицы Соборной в сторону улицы Сенной.

Отмечается, что движение по улице остается односторонним.

В ночь с 11 на 12 июня будут установлены запрещающие дорожные знаки.

Администрация города просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.