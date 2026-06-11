В России утвердили первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года и не имеет международных аналогов. Документ распространяется на игрушки для детей от 1 года до 14 лет. В их числе — интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами ИИ.

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года и не имеет международных аналогов, передает ТАСС.

Документ распространяется на игрушки для детей от 1 года до 14 лет. В их числе — интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами ИИ.

ГОСТ устанавливает требования по нескольким направлениям: физической, механической и пожарной безопасности, защите персональных данных, информационной безопасности и психоэмоциональному благополучию ребенка. В частности, игрушки не должны провоцировать страх, тревогу, агрессию или чрезмерную эмоциональную привязанность.

Отдельное внимание уделено защите детских данных. Стандарт предусматривает получение согласия родителей на обработку информации, ограничение передачи данных третьим лицам, а также особые требования к использованию биометрических данных.