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В России предложили удвоить материнский капитал на второго ребенка
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка для семей, которые уже получили выплату на первого. Это предложение, по мнению Рыбальченко, станет стимулом для увеличения рождаемости в стране. С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 728,9 тыс. рублей. В случае реализации инициативы, сумма доплаты на второго ребенка достигнет почти 1,46 млн рублей, что значительно превышает текущую сумму в 234,3 тыс. рублей.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил удваивать материнский капитал при рождении второго ребенка для семей, которые уже получили выплату на первого. Об этом пишет ТАСС.

Это предложение, по мнению Рыбальченко, станет стимулом для увеличения рождаемости в стране.

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 728,9 тыс. рублей. В случае реализации инициативы, сумма доплаты на второго ребенка достигнет почти 1,46 млн рублей, что значительно превышает текущую сумму в 234,3 тыс. рублей.

Рыбальченко уверен, что такая мера поможет перезапустить программу материнского капитала, которая действует с 2007 года.