В Лесопарке неизвестные пытались сбросить совят с дерева ради фото

Инцидент произошел вечером 8 июня. Две девушки с телевиками пытались сфотографировать совят ушастой совы. С ними стояли мужчины и ребенок. Отмечается, что неизвестные трясли деревья и кусты, хотели сбросить совят, чтобы те свалились пониже. «Моя коллега не стерпела и сделала им замечание с просьбой прекратить издеваться над совами. На что была послана в грубой форме в известном направлении, а эти лица продолжили трясти деревья с совятами. У нас есть фото этих людей, но по законам РФ о защите персональных данных публиковать в открытом доступе его мы не можем. А жаль. Хотелось бы, чтоб страна знала своих „героев“», — написала Фионина.

В Лесопарке неизвестные пытались сбросить совят с дерева ради фото. Об этом в своем Telegram-канале сообщила орнитолог, председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России Алена Фионина со ссылкой на рассказ коллеги.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Коллега орнитолога Фиониной увидела, как две девушки с телевиками пытались сфотографировать совят ушастой совы. С ними стояли мужчины и ребенок.

Отмечается, что неизвестные трясли деревья и кусты, хотели сбросить совят, чтобы те свалились пониже.

«Моя коллега не стерпела и сделала им замечание с просьбой прекратить издеваться над совами. На что была послана в грубой форме в известном направлении, а эти лица продолжили трясти деревья с совятами.

У нас есть фото этих людей, но по законам РФ о защите персональных данных публиковать в открытом доступе его мы не можем. А жаль. Хотелось бы, чтоб страна знала своих „героев“», — написала Фионина.

Она призвала людей задуматься, какой вред они могут причинить совам при подобных действиях.