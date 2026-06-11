В Госдуме заявили, что Telegram может заработать в России вслед за Roblox

Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов объяснил, что требования к мессенджеру не такие сложные, как к YouTube или WhatsApp*. «Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца. Пример Roblox показателен: во всем мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов», — сказал депутат.

В Госдуме заявили, что Telegram может заработать в России вслед за Roblox. Об этом пишет «Абзац».

Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов объяснил, что требования к мессенджеру не такие сложные, как к YouTube или WhatsApp*.

«Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца. Пример Roblox показателен: во всем мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов», — сказал депутат.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.