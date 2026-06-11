В Госдуме предложили отменить «двойные штрафы»

В Госдуме обсуждают законопроект об отмене «двойных штрафов». Инициатива предполагает упразднение пени за несвоевременную оплату административных штрафов — в том числе за нарушения правил дорожного движения. Сейчас при просрочке платежа закон обязывает нарушителя оплатить сумму штрафа в двойном размере. Депутаты считают такой механизм избыточным и неоправданно жёстким.

В Госдуме предложили отменить «двойные штрафы». Об этом пишут « Известия ».

В Госдуме обсуждают законопроект об отмене «двойных штрафов». Инициатива предполагает упразднение пени за несвоевременную оплату административных штрафов — в том числе за нарушения правил дорожного движения.

Сейчас при просрочке платежа закон обязывает нарушителя оплатить сумму штрафа в двойном размере. Депутаты считают такой механизм избыточным и неоправданно жёстким.