УК обязали провести ремонт кровли дома в Касимове

Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции по региону. Проведен инспекционный визит управляющей организации ООО «КАСИМОВСКАЯ УК». В итоге выдано предписание на выполнение кровельного покрытия в месте расположения подъезда № 3 дома № 13 на улице 50 лет СССР.