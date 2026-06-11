У россиян может появиться возможность оценивать работу поликлиник на «Госуслуги»

Леонид Слуцкий подчеркнул, что действующая система независимой оценки качества медпомощи носит формальный характер, несмотря на увеличение числа критериев с 25 до 33. Он предложил создать «электронный референдум» для пациентов, который позволит оценивать удовлетворенность медпомощью. Результаты голосования должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям поликлиник и оценке эффективности работы региональных министров здравоохранения. Оценка будет включать такие критерии, как доступность записи на прием, время ожидания, доброжелательность медицинского персонала и эффективность лечения.

Депутат Леонид Слуцкий предложил внедрить механизм оценки работы медучреждений через портал «Госуслуги». Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что действующая система независимой оценки качества медпомощи носит формальный характер, несмотря на увеличение числа критериев с 25 до 33.

Слуцкий предложил создать «электронный референдум» для пациентов, который позволит оценивать удовлетворенность медицинской помощью. Результаты голосования должны учитываться при начислении стимулирующих выплат руководителям поликлиник и оценке эффективности работы региональных министров здравоохранения. Оценка будет включать такие критерии, как доступность записи на прием, время ожидания, доброжелательность медицинского персонала и эффективность лечения.

Кроме того, депутат предложил ввести обязательную верификацию личности голосующих для обеспечения объективности результатов. Результаты голосования планируется публиковать ежеквартально на сайтах медицинских учреждений и региональных минздравов.