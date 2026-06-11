Суд Рязани обязал компанию прекратить вывоз мусора в ранее время

В Советском райсуде прошло судебное заседание по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунально-сервисная компания «Дягилево». Суд установил, что после получения предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, ООО КСК «Дягилево» продолжало осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки, расположенной по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62 к.1, в ранние часы суток. Отмечается, что это действие нарушало права и законные интересы неопределенного круга лиц. В результате суд удовлетворил заявленные исковые требования и обязал компанию устранить выявленные нарушения.

В Советском райсуде Рязани 14 апреля прошло судебное заседание по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунально-сервисная компания «Дягилево». Как уточнили в пресс-службе суда, иск касался устранения нарушений санитарного законодательства.

Суд установил, что после получения предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, ООО КСК «Дягилево» продолжало осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерной площадки, расположенной по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 62 к.1, в ранние часы суток.

Отмечается, что это действие нарушало права и законные интересы неопределенного круга лиц. В результате суд удовлетворил заявленные исковые требования и обязал компанию устранить выявленные нарушения.