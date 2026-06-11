Рязанские леса пострадали из‑за обильных снегопадов

Лесничества региона присылают листки сигнализации — уведомления о проблемах в лесах (болезнях, вредителях, погодных повреждениях). Это позволяет оперативно обследовать пострадавшие участки. В этом году поступило около 70 уведомлений, больше всего — из Шелуховского и Клепиковского лесничеств. «Основной причиной повреждения, которую отмечают лесничества, является ветровал и снеголом. Из-за обильных снежных осадков прошедшей зимой образовалось много насаждений с опасным наклоном. Эти деревья, как правило, наиболее сильно страдают от сильных ветров», — говорится в сообщении.

Рязанские леса пострадали из‑за обильных снегопадов. Об этом 11 июня сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области».

Лесничества региона присылают листки сигнализации — уведомления о проблемах в лесах (болезнях, вредителях, погодных повреждениях). Это позволяет оперативно обследовать пострадавшие участки.

В этом году в филиал поступило около 70 уведомлений, больше всего — из Шелуховского и Клепиковского лесничеств.

«Основной причиной повреждения, которую отмечают лесничества, является ветровал и снеголом. Из-за обильных снежных осадков прошедшей зимой образовалось много насаждений с опасным наклоном. Эти деревья, как правило, наиболее сильно страдают от сильных ветров.

Специалисты филиала ФБУ „Рослесозащита“ — „ЦЗЛ Рязанской области“ анализируют полученную информацию и планируют работы по выборочно-наземным наблюдениям в рамках проведения государственного лесопатологического мониторинга на год с учетом информации, поступающей от лесничеств», — говорится в посте.