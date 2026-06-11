Рязанская прокуратура потребовала вернуть пенсионеру похищенные аферистами деньги

Установлено, что неизвестные убедили пенсионера из Александро-Невского района перевести более 36 тысяч рублей на подконтрольные им банковские счета. Мужчина выполнил требования аферистов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Во время расследования установлена «дроппер» — 19-летняя жительница Нижнего Новгорода. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать со счета злоумышленницы деньги с процентами.

Рязанская прокуратура потребовала вернуть пенсионеру похищенные аферистами деньги. Об этом сообщили 11 июня в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что неизвестные убедили пенсионера из Александро-Невского района перевести более 36 тысяч рублей на подконтрольные им банковские счета. Мужчина выполнил требования аферистов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Во время расследования установлена «дроппер» — 19-летняя жительница Нижнего Новгорода.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать со счета злоумышленницы деньги с процентами.