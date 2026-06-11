Рязанку отправили в колонию на 11 лет за попытку сбыта наркотиков

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 36-летней женщине, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет в составе группы лиц. Суд установил, что осенью 2025 года женщина получила от неустановленного лица наркотическое средство и подготовила его к дальнейшему сбыту на территории города. Однако довести дело до конца она не успела — ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд назначил женщине 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 36-летней женщине, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет в составе группы лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Суд установил, что осенью 2025 года женщина получила от неустановленного лица наркотическое средство и подготовила его к дальнейшему сбыту на территории города.

Однако довести преступный умысел до конца она не успела — ее задержали сотрудники правоохранительных органов, а запрещенные вещества изъяли из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя и тяжести совершенного преступления суд назначил женщине 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.