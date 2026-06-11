Рязанка родила восьмого ребенка

У женщины родилась девочка. Она появилась на свет самостоятельно и с хорошими параметрами. Семья уже воспитывает четырех девочек и трех мальчиков: Анастасию, Алексея, Ефима, Варвару, Марию, Сергея и Анну. Новорожденной пока не выбрали имя. Ребенка вместе с матерью в удовлетворительном состоянии выписали.

Рязанка родила восьмого ребенка. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Перинатального центра.

Как подчеркнули в медучреждении, у рязанки есть особенность здоровья — отрицательный резус-фактор крови. Это требовало более пристального наблюдения в период беременности. У женщины родилась девочка. Она появилась на свет самостоятельно и с хорошими параметрами.

Семья уже воспитывает четырех девочек и трех мальчиков: Анастасию, Алексея, Ефима, Варвару, Марию, Сергея и Анну. Новорожденной пока не выбрали имя.

Ребенка вместе с матерью в удовлетворительном состоянии выписали.

Фото: группа Перинатального центра в «ВК».