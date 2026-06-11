Рязанка родила восьмого ребенка
У женщины родилась девочка. Она появилась на свет самостоятельно и с хорошими параметрами. Семья уже воспитывает четырех девочек и трех мальчиков: Анастасию, Алексея, Ефима, Варвару, Марию, Сергея и Анну. Новорожденной пока не выбрали имя. Ребенка вместе с матерью в удовлетворительном состоянии выписали.
Рязанка родила восьмого ребенка. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Перинатального центра.
Как подчеркнули в медучреждении, у рязанки есть особенность здоровья — отрицательный резус-фактор крови. Это требовало более пристального наблюдения в период беременности. У женщины родилась девочка. Она появилась на свет самостоятельно и с хорошими параметрами.
Семья уже воспитывает четырех девочек и трех мальчиков: Анастасию, Алексея, Ефима, Варвару, Марию, Сергея и Анну. Новорожденной пока не выбрали имя.
Ребенка вместе с матерью в удовлетворительном состоянии выписали.
Фото: группа Перинатального центра в «ВК».