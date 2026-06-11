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Рязанец получил пять дней ареста за неповиновение полиции
По данным суда, 19 марта 2026 года в 23:00 во время проведения мероприятий по пресечению противоправных действий, выражавшихся в нарушении общественного порядка, Я. проявил неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Мужчина, которому было предъявлено удостоверение полицейского, стал вести себя агрессивно: он размахивал руками в сторону сотрудника и угрожал неприятностями, а также попытался скрыться с места происшествия. Суд установил, что такие действия Я. нарушают ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. С учетом всех обстоятельств дела суд признал Я. виновным и назначил ему административное наказание в виде ареста на срок 5 суток.

20 марта Железнодорожный райсуд Рязани рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя Я. Об этом сообщили на сайт суда.

По данным суда, 19 марта 2026 года в 23:00 во время проведения мероприятий по пресечению противоправных действий, выражавшихся в нарушении общественного порядка, Я. проявил неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Мужчина, которому было предъявлено удостоверение полицейского, стал вести себя агрессивно: он размахивал руками в сторону сотрудника и угрожал неприятностями, а также попытался скрыться с места происшествия. Суд установил, что такие действия Я. нарушают ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. С учетом всех обстоятельств дела суд признал Я. виновным и назначил ему административное наказание в виде ареста на срок 5 суток.