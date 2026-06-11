Рязанцы засняли погоню полицейских за питбайкерами
Об этом сообщается в соцсетях. По словам очевидцев, ее заметили на Театральной площади. Инцидент произошел вечером 11 июня. На кадрах видно, как полицейские гонятся за мотоциклистом с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками. Подробности инцидента неизвестны.
Погоню полицейских за питбайкерами засняли в Рязани. Об этом сообщается в соцсетях.
По словам очевидцев, ее заметили на Театральной площади. Инцидент произошел вечером 11 июня.
На кадрах видно, как полицейские гонятся за мотоциклистом с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.
Подробности инцидента неизвестны.
Ранее рязанцы становились свидетелями погони на Московском шоссе.