Рязанцы засняли погоню полицейских за питбайкерами

Об этом сообщается в соцсетях. По словам очевидцев, ее заметили на Театральной площади. Инцидент произошел вечером 11 июня. На кадрах видно, как полицейские гонятся за мотоциклистом с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками. Подробности инцидента неизвестны.