Рязанцы требуют наказать водителя, который сбил собаку на заправке
В Рязани на одной из автозаправочных станций на окружной дороге погибла собака, которую долгое время подкармливали сотрудники и посетители. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, водитель автомобиля намеренно наехал на животное. Местные жители требуют провести проверку по факту произошедшего и привлечь виновного к ответственности, если информация о намеренном наезде подтвердится.
В Рязани на одной из автозаправочных станций на окружной дороге погибла собака, которую долгое время подкармливали сотрудники и посетители. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
По словам очевидцев, водитель автомобиля намеренно наехал на животное. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях.
Как утверждают рязанцы, собаку планировалось стерилизовать и отдать на передержку, но животное погибло за день до этого.
Местные жители требуют провести проверку по факту произошедшего и привлечь виновного к ответственности, если информация о намеренном наезде подтвердится.