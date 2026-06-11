Рязанцы требуют наказать водителя, который сбил собаку на заправке

В Рязани на одной из автозаправочных станций на окружной дороге погибла собака, которую долгое время подкармливали сотрудники и посетители. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По словам очевидцев, водитель автомобиля намеренно наехал на животное. Местные жители требуют провести проверку по факту произошедшего и привлечь виновного к ответственности, если информация о намеренном наезде подтвердится.

В Рязани на одной из автозаправочных станций на окружной дороге погибла собака, которую долгое время подкармливали сотрудники и посетители. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель автомобиля намеренно наехал на животное. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях.

Как утверждают рязанцы, собаку планировалось стерилизовать и отдать на передержку, но животное погибло за день до этого.

Местные жители требуют провести проверку по факту произошедшего и привлечь виновного к ответственности, если информация о намеренном наезде подтвердится.