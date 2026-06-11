Рязанцы более 150 тысяч раз обращались в ломбарды в 2025 году
В 2025 году жители Рязанской области оформили в ломбардах более 151 тысячи договоров займа на общую сумму 2,7 млрд рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщили в Банке России. По данным регулятора, число сделок осталось примерно на уровне 2024 года, а соотношение постоянных и новых клиентов практически не изменилось. На начало года действующие договоры с ломбардами имели около 15 тысяч жителей региона.
В 2025 году жители Рязанской области оформили в ломбардах более 151 тысячи договоров займа на общую сумму 2,7 млрд рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщили в Банке России.
По данным регулятора, число сделок осталось примерно на уровне 2024 года, а соотношение постоянных и новых клиентов практически не изменилось. На начало года действующие договоры с ломбардами имели около 15 тысяч жителей региона.
Чаще всего в качестве залога рязанцы использовали ювелирные изделия. Рост цен на золото позволил заемщикам получать более крупные суммы.
В Банке России напомнили о необходимости проверять легальность организаций через официальный реестр Банка России перед оформлением займа.