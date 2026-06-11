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Россия нарастила импорт рыбы после ограничений на поставки из Армении
Россия увеличила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — отметил Данкверт.

Россия увеличила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, решение было принято на фоне введенных ограничений на ввоз живой рыбы из Армении. Сейчас поставки разрешены только от двух армянских компаний.

«Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — отметил Данкверт.

Глава Россельхознадзора подчеркнул, что расширение числа поставщиков снижает риски дефицита продукции на рынке.