РБК: средняя зарплата россиян в долларах выросла на 38% за год

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в России в долларовом выражении выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный темп роста за последние 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и Банка России. По итогам января—марта средняя зарплата достигла 1368 долларов. При этом средняя зарплата после вычета НДФЛ уже более года остается выше отметки в 1000 долларов.

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в России в долларовом выражении выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный темп роста за последние 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и Банка России.

По итогам января—марта средняя зарплата достигла 1368 долларов. При этом средняя зарплата после вычета НДФЛ уже более года остается выше отметки в 1000 долларов.

Как отмечают эксперты, столь быстрый рост обычно наблюдается в странах с высокой инфляцией и последующей девальвацией национальной валюты, однако в России ситуация складывается иначе. По словам экономиста Павла Рябова, рост зарплат происходит одновременно с укреплением рубля.

Вместе с тем эксперт РАНХиГС Владимир Еремкин считает, что такая ситуация не является долгосрочным структурным преимуществом экономики, а представляет собой временную особенность текущих условий.