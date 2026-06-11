Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
29°
Птн, 12
28°
Сбт, 13
25°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.71 / 73.59 11/06 10:57
Нал. EUR 88.21 / 88.90 11/06 10:57
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 322
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 527
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 353
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
РБК: средняя зарплата россиян в долларах выросла на 38% за год
В первом квартале 2026 года средняя зарплата в России в долларовом выражении выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный темп роста за последние 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и Банка России. По итогам января—марта средняя зарплата достигла 1368 долларов. При этом средняя зарплата после вычета НДФЛ уже более года остается выше отметки в 1000 долларов.

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в России в долларовом выражении выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это максимальный темп роста за последние 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и Банка России.

По итогам января—марта средняя зарплата достигла 1368 долларов. При этом средняя зарплата после вычета НДФЛ уже более года остается выше отметки в 1000 долларов.

Как отмечают эксперты, столь быстрый рост обычно наблюдается в странах с высокой инфляцией и последующей девальвацией национальной валюты, однако в России ситуация складывается иначе. По словам экономиста Павла Рябова, рост зарплат происходит одновременно с укреплением рубля.

Вместе с тем эксперт РАНХиГС Владимир Еремкин считает, что такая ситуация не является долгосрочным структурным преимуществом экономики, а представляет собой временную особенность текущих условий.