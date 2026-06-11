Назван самый популярный у россиян автомобиль в мае

Согласно исследованию, самым популярным автомобилем на российском рынке по итогам мая стала Lada Granta — за месяц было продано 11 480 единиц. Новый седан без учета скидок у дилеров доступен за 850 тыс. рублей (комплектация «Стандарт Плюс» с двигателем мощностью 90 л. с.).