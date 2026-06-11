На выезде из Рязани собралась пробка

Затор образовался в четверг, 11 июня, на Солотчинском шоссе. По словам очевидцев, движение на выезде из города в сторону Солотчи сильно затруднено. Согласно данным «Яндекс карт», ДТП на участке не зафиксировано.