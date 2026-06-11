На ГРПЗ определили победителей в соревнованиях по спортивному ориентированию

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялось личное первенство по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт».

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялось личное первенство по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт». Мероприятие проходило в заводском спортивном зале «Волна».

За звание лучших боролись 23 заводчанина из различных подразделений предприятия. Соревнования прошли в формате «Спортивный лабиринт»: участникам необходимо было при помощи карты пройти последовательно контрольные пункты, указанные на ней. Ориентирами являлись специальные стойки с ленточной разметкой. Результаты определились по времени прохождения дистанции.

Участники разделились на четыре группы. Так, места распределились следующим образом. У мужчин старше 21 года золото у Николая Заигрова, серебро и бронза у Алексея Зайцева и Александра Чиркова соответственно. Победителем в группе старше 45 лет стал Алексей Симаков.

Николай Заигров, ставший чемпионом, отметил: «Такой формат соревнований прошел на предприятии впервые. Он заинтересовал не только тех, кто активно занимается этим видом спорта, но и новичков, для которых это самый подходящий способ знакомства со спортивным ориентированием. Ведь в лесу ты боишься потеряться, потому что там порой не так просто с первого раза, понять, где ты находишься. Результаты первенства были неожиданными. Кто-то принимал участие в первый раз и стал призером. Спасибо организаторам, мероприятие было интересным и захватывающим».

Среди женщин старше 21 года лучший результат у Александры Колягиной, на втором месте Арина Чиркова, на третьем — Алена Королева. В группе старше 45 лет на пьедестале почета Людмила Попова, призерами стали Людмила Корнеева и Юлия Зинькова.

«Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Я в первый раз участвовала в этом формате спортивного ориентирования и мне очень понравилось. Сначала было не очень понятно, что нужно делать, но организаторы все грамотно и подробно объяснили. Поиск по карте пунктов контроля очень затягивает и хочется не один раз пройти лабиринт. Спасибо организаторам, с удовольствием буду участвовать еще!» — поделилась впечатлениями участница Марина Простова.

Все победители и призеры получили грамоты, медали и подарки. Мероприятие организовано при поддержке банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех).