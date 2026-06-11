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Мурал с изображением тружеников России появился в Рязани ко Дню России
Ко Дню России Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») создала в Рязани тематический мурал площадью 180 квадратных метров. Арт-объект разместился на учебной башне пожарной части № 7 ООО «РН-Пожарная безопасность».

Ко Дню России Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») создала в Рязани тематический мурал площадью 180 квадратных метров. Арт-объект разместился на учебной башне пожарной части № 7 ООО «РН-Пожарная безопасность».

На нём изображены представители разных профессий — учёный, шахтёр, нефтяник, лаборант и пожарный, объединённые общей идеей созидательного труда во благо России. По замыслу авторов, композиция прославляет людей, которые своим ежедневным трудом формируют настоящее и будущее многонациональной страны.

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, компания активно реализует инициативы, направленные на укрепление национальной идентичности, сохранение культурного многообразия и национального наследия. Среди них — поддержка межрегионального краеведческого слёта юных волонтёров «Такая разная Россия» в Касимове Рязанской области, где тесно переплетаются русская и татарская культуры. Участники слёта посетили памятники архитектуры татарского периода и православные храмы, а также ознакомились с другими историческими объектами региона.

Накануне Дня русского языка сотрудники РНПК присоединились к фотоакции «Слово о моей малой Родине», поделившись в соцсетях снимками и личными историями о своих родных местах. «Любовь к большой стране начинается с любви к своему краю», — отмечают в компании.

Все инициативы призваны укреплять межнациональное согласие, поддерживать дружбу и взаимопонимание между народами России, а также способствовать воспитанию патриотизма среди молодёжи.

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.