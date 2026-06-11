Мошенники начали создавать поддельные сайты известных маркетплейсов

Мошенники все чаще обманывают россиян, подделывая сайты популярных онлайн-магазинов. Об этом сообщили аналитики финансового маркеплейса «Выберу. ру». В исследовании выяснили, что 19% россиян столкнулись с фальшивыми страницами известных торговых площадок. Также 14% опрошенных получили сообщения или звонки от якобы службы доставки с просьбой подтвердить заказ или назвать код из смс. У 9% злоумышленники пытались украсть данные для входа в личный кабинет. 8% участников исследования столкнулись с попытками продажи несуществующих товаров, а 5% сообщили о мошеннических акциях и розыгрышах от имени маркетплейсов. Основные способы обмана — это мессенджеры и смс.

Мошенники все чаще обманывают россиян, подделывая сайты популярных онлайн-магазинов. Об этом сообщили аналитики финансового маркеплейса «Выберу. ру», передает РИА Новости. В исследовании выяснили, что 19% россиян столкнулись с фальшивыми страницами известных торговых площадок.

Также 14% опрошенных получили сообщения или звонки от якобы службы доставки с просьбой подтвердить заказ или назвать код из смс. У 9% злоумышленники пытались украсть данные для входа в личный кабинет.

8% участников исследования столкнулись с попытками продажи несуществующих товаров, а 5% сообщили о мошеннических акциях и розыгрышах от имени маркетплейсов. Основные способы обмана — это мессенджеры и смс.

Россияне также рассказали, что мошенники часто используют темы доставки и безопасности аккаунтов, отправляя сообщения о проблемах с доставкой или подозрительной активности. Большинство опрошенных (41%) просто удаляли подозрительные сообщения, а 27% проверяли информацию через официальные сайты.

Некоторые респонденты (14%) переходили по подозрительным ссылкам, но вовремя останавливались. Почти 10% признались, что делились некоторыми данными с мошенниками, но не потеряли деньги. Однако 7% столкнулись с финансовыми потерями или компрометацией своих учетных записей.