Рязанскую УК оштрафовали на 150 тысяч за захламленные подвалы домов

рВ Рязани рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ООО «Бытремсервис» за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции. Отмечается, что речь идет о домах № 8/20, № 11/17, № 31 корп. 1 на улице Островского и № 73 корп. 1 на улице Гагарина. В результате проверки установлено ненадлежащее техническое состояние подвальных помещений, неисправность инженерных коммуникаций и захламление подвалов посторонними предметами. Кроме того, в одной из квартир дома № 73 корп. 1 обнаружены следы залития с кровли. По итогам рассмотрения дела ООО «Бытремсервис» привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

В Рязани рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ООО «Бытремсервис» за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе госжилинспекции.

Отмечается, что речь идет о домах № 8/20, № 11/17, № 31 корп. 1 на улице Островского и № 73 корп. 1 на улице Гагарина.

В результате проверки установлено ненадлежащее техническое состояние подвальных помещений, неисправность инженерных коммуникаций и захламление подвалов посторонними предметами. Кроме того, в одной из квартир дома № 73 корп. 1 обнаружены следы залития с кровли.

По итогам рассмотрения дела ООО «Бытремсервис» привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.