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«Известия»: в РФ планируют запустить новую пенсионную программу с господдержкой
В России разрабатывается новая пенсионная программа с господдержкой, включающая корпоративные пенсии и взносы работодателей. Президент НАПФ Сергей Беляков сообщил, что работники будут автоматически подключаться к системе накоплений с возможностью отказаться от неё. Программа будет работать параллельно с долгосрочными сбережениями, но не будет включать механизма государственного софинансирования. Работодатель будет перечислять средства на счет сотрудника в НПФ, который будет инвестировать деньги для защиты от инфляции. Программа обсуждается с Минфином и другими ведомствами, и предложения будут направлены в правительство осенью.

В России разрабатывается новая пенсионная программа с господдержкой, которая будет включать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, передают «Известия».

По его словам, новая система пенсионных накоплений будет финансироваться в основном за счет работодателя, а работник при трудоустройстве будет автоматически подключаться к системе с правом отказаться от накоплений.

Беляков отметил, что установленная пенсионная программа (УПП) станет новым инструментом для формирования дополнительной пенсии сотрудников. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС), которая нацелена на стимулирование самостоятельных накоплений граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год. В новой программе не будет такого механизма, но возможны налоговые льготы как для работников, так и для работодателей.

По предварительным данным, работодатель будет перечислять средства на отдельный счет сотрудника в НПФ, а фонд будет инвестировать эти деньги для защиты сбережений от инфляции и их приумножения. Глава НАПФ также сообщил, что новая пенсионная программа уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Принципиальных возражений от ведомств не поступало, и в настоящее время прорабатываются детали программы. Ассоциация планирует направить подготовленные предложения в правительство осенью.