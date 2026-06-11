Госдума предложила давать водителям 15 минут, чтобы забрать машину с эвакуатора

Он отметил, что в настоящее время водителю необходимо предъявить документы на машину, чтобы избежать эвакуации. Однако часто автовладельцам не предоставляется возможность забрать документы из салона автомобиля, уже погруженного на эвакуатор. Нилов предложил внести поправки в законопроект, которые позволят водителям иметь 15 минут для того, чтобы принести документы или продемонстрировать их. Если водитель уведомит о наличии документов в машине, ему должны обеспечить доступ к ним. Также он подчеркнул возможность использования электронных копий документов.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить время, в течение которого водители смогут остановить эвакуацию своих автомобилей. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время водителю необходимо предъявить документы на машину, чтобы избежать эвакуации. Однако часто автовладельцам не предоставляется возможность забрать документы из салона автомобиля, уже погруженного на эвакуатор.

Нилов предложил внести поправки в законопроект, которые позволят водителям иметь 15 минут для того, чтобы принести документы или продемонстрировать их. Если водитель уведомит о наличии документов в машине, ему должны обеспечить доступ к ним. Также он подчеркнул возможность использования электронных копий документов.

«Не трогайте автомобиль, если есть водитель. Штрафуйте его за нарушение правил парковки, но автомобиль на штрафстоянку не забирайте. И тогда будет порядок», — добавил парламентарий.