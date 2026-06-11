Google отключит блокировщики рекламы в Chrome

Google продолжает переход на новый стандарт расширений Manifest V3, из-за чего блокировщики рекламы, работающие на Manifest V2, постепенно теряют совместимость с браузерами на базе Chromium. По данным профильных ресурсов, в Google Chrome вскоре перестанут корректно работать популярные расширения для блокировки рекламы, включая AdBlock и аналогичные решения. Текущая версия браузера (149-я) может стать одной из последних с поддержкой старого стандарта.

Google продолжает переход на новый стандарт расширений Manifest V3, из-за чего блокировщики рекламы, работающие на Manifest V2, постепенно теряют совместимость с браузерами на базе Chromium.

По данным профильных ресурсов, в Google Chrome вскоре перестанут корректно работать популярные расширения для блокировки рекламы, включая AdBlock и аналогичные решения. Текущая версия браузера (149-я) может стать одной из последних с поддержкой старого стандарта.

В Google ранее подтвердили постепенный отказ от поддержки Manifest V2. При этом часть компонентов может сохраняться в Chromium временно, однако в дальнейшем они будут отключаться.