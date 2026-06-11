Forbes: в законопроекте о НДС для малого бизнеса нашли подвох

В законопроекте о заморозке порога НДС для малого бизнеса, внесенном в Госдуму после поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ, обнаружили неравный подход к разным налоговым режимам. Согласно документу, отсрочка снижения порога выручки до 20 млн рублей до 2030 года касается только компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом около 1,5 млн предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН) под эти изменения не подпадают. Для них сохраняется ранее утвержденный график: снижение порога до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн — в 2028 году.

В законопроекте о заморозке порога НДС для малого бизнеса, внесенном в Госдуму после поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ, обнаружили неравный подход к разным налоговым режимам. Об этом пишет Forbes .

Согласно документу, отсрочка снижения порога выручки до 20 млн рублей до 2030 года касается только компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом около 1,5 млн предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН) под эти изменения не подпадают.

Для них сохраняется ранее утвержденный график: снижение порога до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн — в 2028 году. Таким образом, фактически речь идет о двух годах снижения (2027 и 2028), а не о трехлетней отсрочке, поскольку возобновление снижения планируется с 2029 года.

После окончания переходного периода лимит для УСН также планируется снизить — до 15 млн рублей в 2030 году и до 10 млн рублей в 2031 году.

Бизнес-объединения и эксперты отмечают, что такой подход создает асимметрию между налоговыми режимами и может привести к перераспределению предпринимателей между ними, росту административной нагрузки и возможному увеличению серых схем. ТПП и «Опора России» настаивают на распространении отсрочки и на патентную систему.