Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
28°
Птн, 12
28°
Сбт, 13
25°
ЦБ USD 71.79 0.06 11/06
ЦБ EUR 83.08 0.3 11/06
Нал. USD 73.91 / 74.10 11/06 14:05
Нал. EUR 88.31 / 88.60 11/06 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 342
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
11 666
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 367
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Forbes: в законопроекте о НДС для малого бизнеса нашли подвох
В законопроекте о заморозке порога НДС для малого бизнеса, внесенном в Госдуму после поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ, обнаружили неравный подход к разным налоговым режимам. Согласно документу, отсрочка снижения порога выручки до 20 млн рублей до 2030 года касается только компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом около 1,5 млн предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН) под эти изменения не подпадают. Для них сохраняется ранее утвержденный график: снижение порога до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн — в 2028 году.

В законопроекте о заморозке порога НДС для малого бизнеса, внесенном в Госдуму после поручения президента Владимира Путина на ПМЭФ, обнаружили неравный подход к разным налоговым режимам. Об этом пишет Forbes.

Согласно документу, отсрочка снижения порога выручки до 20 млн рублей до 2030 года касается только компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). При этом около 1,5 млн предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН) под эти изменения не подпадают.

Для них сохраняется ранее утвержденный график: снижение порога до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн — в 2028 году. Таким образом, фактически речь идет о двух годах снижения (2027 и 2028), а не о трехлетней отсрочке, поскольку возобновление снижения планируется с 2029 года.

После окончания переходного периода лимит для УСН также планируется снизить — до 15 млн рублей в 2030 году и до 10 млн рублей в 2031 году.

Бизнес-объединения и эксперты отмечают, что такой подход создает асимметрию между налоговыми режимами и может привести к перераспределению предпринимателей между ними, росту административной нагрузки и возможному увеличению серых схем. ТПП и «Опора России» настаивают на распространении отсрочки и на патентную систему.