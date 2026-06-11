Еще 11 улиц в Рязани остались без света
Днем 11 июня без света остались улицы: Полевая, Спортивный переулок, Чапаева, Горького, Радищева, Свободы, Маяковского, Фрунзе, Есенина, Введенская, Право-Лыбедская. Ранее электричество отключали еще почти на 40 улицах.
Еще 11 улиц в Рязани остались без света. Об этом сообщают городские электросети.
Днем 11 июня без света остались улицы:
- Полевая,
- Спортивный переулок,
- Чапаева,
- Горького,
- Радищева,
- Свободы,
- Маяковского,
- Фрунзе,
- Есенина,
- Введенская,
- Право-Лыбедская.
Ранее электричество отключали еще почти на 40 улицах.