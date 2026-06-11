Еще 11 улиц в Рязани остались без света

Днем 11 июня без света остались улицы: Полевая, Спортивный переулок, Чапаева, Горького, Радищева, Свободы, Маяковского, Фрунзе, Есенина, Введенская, Право-Лыбедская. Ранее электричество отключали еще почти на 40 улицах.