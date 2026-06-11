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Для рязанцев опубликовали график отключения горячей воды на июль
Об этом сообщили в РМПТС. Подача ресурса будет временно прекращена с 1 до 14 июля по следующим адресам: Введенская ул., 67, 94; Войкова пер., 1; Горького ул., 27, 32, 37, 37 к. 1, 45; Есенина ул., 72/2; и т. д. С 8 до 21 июля без горячей воды останется: Октябрьский городок, 44, 46, 47, 48. С 13 до 17 июля — на улице: Дзержинского ул., 59 к. 2, 59 к. 3. А с 13 до 27 июля: Щорса ул., 33/9, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 37, 37 к. 1, 37 к. 2. С 13 до 26 июля: Бирюзова ул., 1, 1 к. 1, 1 к. 2, и т. д. Полный список адресов можно найти на сайте компании. Также он может уточняться.

Для рязанцев опубликовали график отключения горячей воды в июле. Об этом сообщили в РМПТС.

Подача ресурса будет временно прекращена с 1 до 14 июля по следующим адресам:

  • Введенская ул., 67, 94;
  • Войкова пер., 1;
  • Горького ул., 27, 32, 37, 37 к. 1, 45;
  • Есенина ул., 72/2;
  • Зафабричная ул., 2 к. 1, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Ленина ул., 5 А, 13 А, 19 А;
  • Маяковского ул., 36;
  • Новая ул., 102;
  • Птицеводов ул., 2, 3, 5, 12;
  • Радищева ул., 10, 12;
  • Свободы ул., 69, 73, 75, 81;
  • Театральная пл., 5;
  • Урицкого ул., 2 А, 22;
  • Фирсова ул., 2;
  • Фрунзе ул., 18, 25, 32;
  • Циолковского ул., 1/7, 3, 5 к. 1;
  • Электрозаводская ул., 54 В, 79, 81.

С 8 до 21 июля без горячей воды останется:

  • Октябрьский городок, 44, 46, 47, 48.

С 13 до 17 июля — на улице:

  • Дзержинского ул., 59 к. 2, 59 к. 3.
А с 13 до 27 июля:
  • Щорса ул., 33/9, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 37, 37 к. 1, 37 к. 2.

С 13 до 26 июля:

  • Бирюзова ул., 1, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 1 к. 5, 1 к. 6, 1 к. 7, 1 к. 8, 2 к. 1, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 3 к. 5, 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 6 Б, 6 к. 1, 6 к. 2, 7, 7 Б, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 8 к. 1, 9/23, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 18, 19, 19 к. 1, 20, 20 к. 1, 21, 21 к. 2;
  • Интернациональная ул., 2, 2 к. 2, 3, 4, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 5 к. 1, 7, 7 а, 8/29, 10, 11, 12, 13, 13 к. 1, 14, 15, 16, 16 к. 1, 17, 17 к. 1;
  • Станкозаводская ул., 22/10, 24, 25, 25 к. 1, 26, 27, 28/9, 28 к. 1.

С 14 до 27 июля:

  • Берёзовая ул., 1, 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е, 1 ж, 1 з, 1 к, 1 к. 1, 1 л, 1 м, 1 н, 2, 3, 3 к. 1, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Гоголя ул., 29, 31, 33, 33 к. 1, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 35 к. 3, 37, 39, 43/26, 45 к. 1, 45 к. 2;
  • Корнилова ул., 2 Б;
  • Котовского ул., 1/3;
  • Кутузова ул., 12 к. 1, 46 к. 1;
  • Мусоргского ул., 66, 68 к. 1, 68 к. 2;
  • Нахимова ул., 3, 3 к. 1, 66 к. 1, 66 к. 2, 68;
  • Ушакова ул., 2 б;
  • Черновицкая ул., 19, 19 к. 1, 21 к. 1, 23, 23 к. 1, 23 к. 2, 23 к. 3, 25, 25 к. 1, 25 к. 2, 27, 27 к. 1, 27 к. 2, 27 к. 3, 28, 28 А, 30, 30 А, 30 Б, 32, 32 к. 1, 32 к. 2, 34, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 36, 38, 38 к. 1, 38 к. 2, 38 к. 3;
  • Щорса ул., 1, 2 А, 2 Б, 2 В, 5.

С 27 июля до 9 августа:

  • Бирюзова ул., 22, 22 к. 1, 23, 23 к. 1, 24, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 25, 26, 27, 28, 29, 29 к. 1, 30, 30 к. 1, 31, 31 к. 1;
  • Интернациональная ул., 15 А, 15 Б, 16 А, 16 Б, 16 В, 19, 19 к. 1, 19 к. 2, 21, 21 к. 1, 22, 22 А, 22 к. 1, 22 к. 2, 23 к. 1, 24, 24 к. 1, 25, 25 к. 1, 26, 26 к. 1, 27 к. 2, 27 к. 3, 27 к. 4, 27 к. 5.

С 28 июля до 10 августа:

  • 1 й пр. Гагарина, 12;
  • Гагарина ул., 11, 32;
  • Дзержинского ул., 27, 33, 56/11, 59, 59 к. 1, 59 к. 2, 59 к. 3, 62 к. 1, 69;
  • 2 я Железнодорожная ул., 12,30, 32, 34, 38, 38/1.
  • 1 я Линия ул., 28 А, 30, 30 А;
  • 4 я Линия ул., 34;
  • 6 я Линия ул., 18, 20;
  • Ленинского Комсомола ул., 1, 3, 3 к. 1, 4, 6, 6 к. 1, 17, 17 к. 1, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 к. 1, 40;
  • 1 й Осенний пер., 1, 4;
  • Пушкина ул., 38, 39 к. 1, 40, 42, 43, 46, 48, 50/39, 54;
  • Семена Середы ул., 6, 23/27, 28/29;
  • Стройкова ул., 11, 25, 30;
  • Татарская ул., 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 14, 17, 33, 37;
  • Типанова ул., 16, 16 к. 1, 17, 21, 22;
  • Чернобаевская ул., 17;
  • Шевченко ул., 3, 10/23, 21/25.

С 29 июля до 11 августа:

  • Вознесенская ул., 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
  • Грибоедова пр., 5;
  • Грибоедова ул., 3, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
  • Есенина ул., 22, 36, 38;
  • Затинная ул., 5, 7, 9, 11;
  • 1 я Красная ул., 28 к. 1, 28 к. 2;
  • Подгорная ул., 5, 10, 15, 15 Б, 17, 21, 32;
  • Старореченская ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3;
  • Скоморошинская ул., 15 к. 1, 15 к. 2, 21;
  • Свободы ул., 17, 26;
  • Фирсова ул., 20;
  • Фурманова ул., 2/4, 54 Б.

Полный список адресов можно найти на сайте. Также он может уточняться.