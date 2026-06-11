Для рязанцев опубликовали график отключения горячей воды на июль

Об этом сообщили в РМПТС. Подача ресурса будет временно прекращена с 1 до 14 июля по следующим адресам: Введенская ул., 67, 94; Войкова пер., 1; Горького ул., 27, 32, 37, 37 к. 1, 45; Есенина ул., 72/2; и т. д. С 8 до 21 июля без горячей воды останется: Октябрьский городок, 44, 46, 47, 48. С 13 до 17 июля — на улице: Дзержинского ул., 59 к. 2, 59 к. 3. А с 13 до 27 июля: Щорса ул., 33/9, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 37, 37 к. 1, 37 к. 2. С 13 до 26 июля: Бирюзова ул., 1, 1 к. 1, 1 к. 2, и т. д. Полный список адресов можно найти на сайте компании. Также он может уточняться.