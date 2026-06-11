Большинство рязанцев считают, что у депутатов неоправданно высокие зарплаты

Рязанцы назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Соответствующие данные привел SuperJob. Лидерами рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На второй строчке — директора и руководители (12%). Доходы программистов назвали завышенными 9% опрошенных. Столько же голосов набрали госслужащие. Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.