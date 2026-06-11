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Большинство рязанцев считают, что у депутатов неоправданно высокие зарплаты
Рязанцы назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Соответствующие данные привел SuperJob. Лидерами рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На второй строчке — директора и руководители (12%). Доходы программистов назвали завышенными 9% опрошенных. Столько же голосов набрали госслужащие. Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

Рязанцы назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Соответствующие данные привел SuperJob.

Лидерами рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На второй строчке — директора и руководители (12%).

Доходы программистов назвали завышенными 9% опрошенных. Столько же голосов набрали госслужащие.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

6% рязанцев уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 9% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.