Большинство рязанцев считают, что у депутатов неоправданно высокие зарплаты

Рязанцы назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Соответствующие данные привел SuperJob.
Лидерами рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На второй строчке — директора и руководители (12%).
Доходы программистов назвали завышенными 9% опрошенных. Столько же голосов набрали госслужащие.
Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (8%), футболистов (5%), риелторов (4%), блогеров, курьеров (3%) и артистов (по 2%). 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.
6% рязанцев уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 9% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов.
Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.